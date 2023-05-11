15 Mayıs'ta okullar tatil mi? Türkiye'nin takvimi: Hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? Aman dikkat

15 Mayıs hastaneler açık mı? 15 Mayıs eczaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? 15 Mayıs'ta okullar tatil mi?

15 Mayıs 2023 Pazartesi günü ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Özer tarafından yapıldı. Buna göre; Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verilecek. 15 Mayıs'ta okullar tatil edildi. Öte yandan MEB yeni kararı açıklarken haftalık programda önemli değişiklikler olacağını da vurguladı. Bu durum öğrenci ve velileri "15 Mayıs seçim tatili ve 19 mayıs tatili birleşti mi?" sorusunu araştırmaya yöneltti. İşte ayrıntılar...

15 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

15 Mayıs'ta okullar tatil olacak. Milli Eğitim Bakanı Özer, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

15 Mayıs hastaneler açık mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Mayıs Pazartesi hastane çalışma saatleri merak konusu oldu. Peki, 15 Mayıs hastaneler açık mı? 15 Mayıs eczaneler, sağlık ocakları açık olacak mı?

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15 MAYIS SEÇİM TATİLİ VE 19 MAYIS TATİLİ BİRLEŞTİ Mİ?

Bilindiği üzere, öğrencilerin Mayıs ayında üç tatilleri olacak. Bunlardan biri geride bıraktığımız 1 Mayıs İşçi Bayramı tatili. Diğerleri ise seçim tatili ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı.

Seçimin ertesi günü için 'tatil' ilanı yayımlandı. Pazartesi günü izinli olan öğrenciler, dört gün derslere devam edecek. Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmî tatil. Bu sebeple kamu kurumları, üniversiteler, okullar, borsalar, bankalar, noterler ve aile hekimlikleri hizmet vermeyecekler.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KİMLER?

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP), Erdoğan'ın adaylığını destekledi. 24 Mart'ta Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'da Cumhur İttifakı'na katıldıklarını ve seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin üyesi olduğu altı muhalefet partisinin kurduğu Altılı Masa'nın adayı 13 Şubat tarihinde yapılacak olan toplantıda kararlaştırması bekleniyordu. Ancak 2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle toplantı ertelendi. Millet İttifakı aday belirleme toplantısını 2 Mart tarihinde gerçekleştirdi. 3 Mart tarihinde Meral Akşener, İYİ Parti GİK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 2 Mart'taki toplantıda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının onaylandığını açıkladı ve İYİ Parti'nin masadan ayrıldığını bildirdi. 3 gün sonra İYİ Parti, CHP ile yaptığı görüşmeler sonrası Altılı Masa'ya yeniden katıldı. Millet İttifakı, 6 Mart 2023 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecektir. 10 Mayıs tarihi itibariyle seçime 2 gün kalmıştır.