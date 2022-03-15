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Korona Virüs 15 Mart 2022 korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Korona Virüs

15 Mart 2022 korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Koronavirüs ile mücadele devam ederken vatandaşlar günlük vaka tablosunu araştırıyor. Peki, kaç korona vakası var? Bugün kaç kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi 15 Mart Salı:

Yeniakit Publisher
2022-03-15 20:00:00 -
15 Mart 2022 korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Türkiye’de koronavirüs salgınıyla mücadelede iki yıl geride kaldı. Vatandaşlar ise güncel vaka sayılarını araştırıyor. Peki, bugün kaç vaka var?  

15 Mart 2022 korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Sağlık Bakanlığı 15 Mart Salı gününe ilişkin vaka sayısını açıkladı. Son 24 saatte 333 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 614 kişinin testi pozitif çıktı, 115 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 553 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,24, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,02 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 304 bin 93 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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