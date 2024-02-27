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Gündem 15 lisede Gazze temalı sergi
Gündem

15 lisede Gazze temalı sergi

Yeniakit Publisher
2024-02-27 16:32:00 -
15 lisede Gazze temalı sergi

Gazze’de devam eden İsrail zulmüne dikkat çekmek amacıyla İstanbul’da anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Bayrampaşa Filistin Dayanışma Platformu ilçede bulunan 15 lisede Kudüs davası bilincini canlı tutacak Karikatür Sergisi düzenledi.

Farkındalığı arttırmak, sanat diliyle de ifade etmek amacıyla birbirinden anlamlı 30 eserden oluşan ‘Dünyanın Görmediği Soykırım: Gazze Karikatür Sergisi’ bugün açıldı.

Serginin açılış töreni Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirildi. Törene Bayrampaşa Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, okul müdürleri, İlçe Halk Eğitim Müdürü ve öğrenciler iştirak etti. Okul müdürü Mustafa Okumuş ve platform üyesi Yaşar Urgan’ın ‘Özgür Gazze, Özgür Filistin Duası’yla sergi ziyarete açıldı.

Sergi Bayrampaşa’daki tüm liselere açık.


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