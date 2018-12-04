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15 lira vermedi diye öldürdü, müebbet hapis cezası aldı

Eskişehir'de 15 lira borç vermediği için ev sahibi olan yaşlı kadını öldüren zanlı hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

04 Aralık 2018 Salı 17:36
15 lira vermedi diye öldürdü, müebbet hapis cezası aldı

Eskişehir'de 15 lira borç istediği ev sahibini olumsuz yanıt alınca başına tuğla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Barış Can İlgicioğlu (27), maktul Meliha Yiğitoğlu'nun (88) yakınları ile avukatları hazır bulundu.

Sanık son savunmasında, pişman olduğunu belirterek, "Bugüne kadar hiç suç işlemedim. Bir anlık gafletti. Çok pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kırmızı Toprak Mahallesi Aslan Sokak'taki evde kiracı olarak oturan Barış Can İlgicioğlu, 14 Mayıs 2014'te ev sahibi Meliha Yiğitoğlu'ndan 15 lira borç para istemiş, olumsuz yanıt alınca başına 3 defa tuğlayla vurarak öldürmüştü. Gözaltına alınan İlgicioğlu, tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 17:36
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