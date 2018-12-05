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15 lira için ömür boyu hapis yatacak!

Eskişehir'de 15 lira borç vermedi diye ev sahibi 88 yaşındaki Meliha Yiğitoğlu'nu başına tuğlayla vurarak öldüren 27 yaşındaki Barış Can İlgicioğlu'nu mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 09:39
15 lira için ömür boyu hapis yatacak!

Eskişehir'de 15 lira borç istediği ev sahibini olumsuz yanıt alınca başına tuğla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Barış Can İlgicioğlu (27), maktul Meliha Yiğitoğlu'nun (88) yakınları ile avukatları hazır bulundu. Sanık son savunmasında, pişman olduğunu belirterek, "Bugüne kadar hiç suç işlemedim. Bir anlık gafletti. Çok pişmanım." dedi. Mahkeme heyeti, sanığa "kasten adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

15 lira vermeyince öldürmüştü

Kırmızı Toprak Mahallesi Aslan Sokak'taki evde kiracı olarak oturan Barış Can İlgicioğlu, 14 Mayıs 2014'te ev sahibi Meliha Yiğitoğlu'ndan 15 lira borç para istemiş, olumsuz yanıt alınca başına 3 defa tuğlayla vurarak öldürmüştü. Gözaltına alınan İlgicioğlu, tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 09:39
  1. Eskişehir
  2. Barış Can İlgicioğlu
  3. Meliha Yiğitoğlu

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