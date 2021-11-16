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Gündem 15 kılıç, 17 döner bıçağı... Hepsi onun evinden çıktı
Gündem

15 kılıç, 17 döner bıçağı... Hepsi onun evinden çıktı

Ataşehir'de, mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un evinde 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 17:15:00 -
15 kılıç, 17 döner bıçağı... Hepsi onun evinden çıktı

 

Ataşehir'de, mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un evinde 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet olduğu belirlendi. Boz'un (27) evinin oturma odasının duvarlarındaki yazılar ve masada bulunan oyun aletlerinin yanı sıra dairenin çeşitli yerlerindeki bıçak ve kılıçların da fotoğrafları ortaya çıktı. Evde 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet olduğu belirlendi. Fotoğraflarda evin bir odasındaki koltukta ise kılıçların yanı sıra bir beyzbol sopası ve Türk Bayrağı olduğu görüldü. 

 

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