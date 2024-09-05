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Yerel 15 katlı bina böyle yerle bir oldu
Yerel

15 katlı bina böyle yerle bir oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-05 10:47:00 -

Hatay'da hasarlı olduğu yıkılan 15 katlı binanın yıkım çalışmaları böyle görüntülendi.

Hatay’ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi’nde bulunan kaba inşaatı tamamlanan 15 katlı bina için, 6 Şubat depremleri sonrası güçlendirme kararı çıkartıldı. Müteahhit tarafından güçlendirme yapmak yerine binanın yerinde dönüşüme girmesine karar verdi. Durum üzerine 15 katlı binanın kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirildi. Çevredeki vatandaşları tedirginlik içerisinde bırakan 15 katlı bina, iş makinasıyla kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken binanın yerle bir olma anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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