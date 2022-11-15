İstanbul’da kimi zaman bakım kimi zaman arıza sebebiyle elektrik kesintileri yaşanıyor. 15 Kasım’da da pek çok ilçede kesintiler yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

15 Kasım Salı hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? Elektrik kesinti saatleri planlı kesinti saatleri:

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah KIBRIS sk bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ARAS, AYNALIKAVAK, AYÇİÇEĞİ, BALAT, BİRLİK, PİRAYE, RESUL, RIDVAN, YENİPAZAR sk bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah KİTABE sk bölgelerinde 15/11/2022 10:00:00 - 15/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 15/11/2022 11:00:00 - 15/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 15/11/2022 12:00:00 - 15/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 15/11/2022 13:00:00 - 15/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI, ELİT, FINDIK, HAMZA YERLİKAYA, KALYON, KAYA, KELEBEK, MEHTER, MEŞRUTİYET, PROF. DR. BAHRİYE ÜÇOK, SANAYİ, SILA, YUVA, İLERİ sk bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah HACI BOSTAN CD. bölgelerinde 15/11/2022 00:00:00 - 15/11/2022 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah 2535 sk bölgelerinde 15/11/2022 00:00:00 - 15/11/2022 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah MAHMUTBEY sk / YENİMAHALLE mah 1517., 1520., 1522., 1523., 1524., 1525., 1526., 1527., 1528., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 15/11/2022 04:00:00 - 15/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1688., 1689., 1691., 1694., 1695., 1696., 1697. sk bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah CEMAL ULUSOY sk bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah MEHMET AKİF sk bölgelerinde 15/11/2022 14:00:00 - 15/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah İNCİRLİ YOLU sk bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah OSMANİYE E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 15/11/2022 10:00:00 - 15/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÖKSEL, KAHRAMAN, NUR sk / GÜVERCİNTEPE mah ARIKAN, KARADENİZ, İPEKYOLU sk bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BERRAK, GÖKNAR, GÜLNİHAL, ÇAKMAK sk bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah TOPKAPI MALTEPE, İBRAHİMAĞA sk bölgelerinde 15/11/2022 00:01:00 - 15/11/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah EMİN EFENDİ, HUZUR, MALTEPE, NUMUNEBAĞI, OĞUZHAN, İBRAHİMAĞA, ŞİRİN sk bölgelerinde 15/11/2022 00:01:00 - 15/11/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah FERHATPAŞA sk bölgelerinde 15/11/2022 05:00:00 - 15/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CEM, FATİH, GÜVEN, OSMAN PAŞA, YAR, ÇUKUROVA sk bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah GÜNEŞ, KARASU sk bölgelerinde 15/11/2022 10:00:00 - 15/11/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU, KANARYA sk / MURATPAŞA mah AKASYA, ATA, CUMHURİYET, MERKEZ, PINAR sk bölgelerinde 15/11/2022 10:00:00 - 15/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah BEŞİKTAŞ, HASFIRIN sk bölgelerinde 15/11/2022 00:00:00 - 15/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-CİHANNÜMA mah AKMAZÇEŞME, BARBAROS, CAMCI HÜSEYİN, HASFIRIN, SALİHEFENDİ, SALİHEFENDİ ARALIĞI sk / SİNANPAŞA mah AKMAZÇEŞME, ALAYBEYİ, ALTINTAŞ, AŞIK GARİP, BEŞİKTAŞ, HACI MUSTAFA, HASFIRIN, HATTAT TAHSİN, IHLAMURDERE, KAZAN, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ MEKTEP, KÖYİÇİ MEYDAN, KÖŞELİ, KÜÇÜK REMZİ, LEŞGER, MUMCUBAKKAL, ORTABAHÇE, SELAMLIK, SİNANPAŞA KÖPRÜSÜ, YENİHAMAM, YENİLİK, ÇELEBİOĞLU, ŞAİR LEYLA, ŞAİR NEDİM, ŞAİR VEYSİ, ŞEHİT ASIM, ŞEHİT DURSUN BAKAN sk / TÜRKALİ mah ALTINTAŞ, ASMALIKAHVE, BEHÇET NECATİGİL, HATTAT TAHSİN, IHLAMURDERE, MECİT ALİ, MISIRLI, MISIRLIBAHÇE, NÜZHETİYE, UZUNCAOVA, YAVERAĞA, YENİYOL, İMAMZADE, ŞEHİT ASIM, ŞEHİT NURİ sk / VİŞNEZADE mah AFACAN, HACI HALİT ARSA, ŞAİR NEDİM sk bölgelerinde 15/11/2022 00:00:00 - 15/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah ARNAVUTKÖY YOLU, ONARAN, SAMYELİ, SUNA, İETT BLOKLARI YOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah SUNA KIRAÇ sk bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah ERİŞ, FATİH, GEÇGEL ÇIKMAZI, GÜRKAN, NİĞBOLU ÇIKMAZI, SETALTI, SÜREKLİ, TEKERLER, YAVUZ, YELKEN, ÇUBUKÇU, ÖZTOPUZ, ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk bölgelerinde 15/11/2022 10:00:00 - 15/11/2022 16:33:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah AYTAR, BARBAROS, BİNBAŞI NAZIM KAPTAN, CAHİT AYBAR, GAZİ GÜÇNAR, MALAZGİRT, NİSBETİYE sk bölgelerinde 15/11/2022 10:00:00 - 15/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 2., 226., 228., 81., 83., 85., 87., HÜRRİYET, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 15/11/2022 00:00:00 - 15/11/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK, DEREBOYU, ÇARŞI sk bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, AYDEDE, CAMBAZOĞLU, CUMHURİYET, DOLAPDERE TAKSİM, FERİDİYE, LAMARTİN, TARLABAŞI, TOPÇU, ÇAYLAK, ŞEHİT MUHTAR BEY sk / ŞEHİT MUHTAR mah FERİDİYE, PELESENK, TAKSİM FIRINI, TARLABAŞI, YOĞURTÇU FAİK, ÇAM DALI, ÇORBACI sk bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah AŞIKLAR sk bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce -ÇİFTLİKKÖY mah sk bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah AKMİNARE ÇIKMAZI sk / ÇANAKÇA mah AKKAN ÇIKMAZI, AMBARLI, AYŞEN, BAHÇELİ, BALCILAR, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, FERHATHOCA ÇIKMAZI, GALİP HOCA, HAFIZ ÖMER, HALİM AKYEL ÇIKMAZI, KARACAKÖY, KİRAZ ÇIKMAZI, OKUL, PİREN, RIHTIM, STAD, UYSAL, VUSLAT, ZERDA, ÇINAR sk bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1673., 1656., sk bölgelerinde 15/11/2022 00:00:00 - 15/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BENEK sk bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1221., 1240., 1241., 1242., 1243. sk bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah GAZİOSMANPAŞA sk bölgelerinde 15/11/2022 00:01:00 - 15/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah SARI LALE sk bölgelerinde 15/11/2022 01:00:00 - 15/11/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah BAŞHOCA, BAŞMÜEZZİN, BAŞİMAM, FATİH, HAFIZPAŞA, MÜKERRİR, MÜSTAKİMZADE, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, YUSUF ZİYAPAŞA sk / ATİKALİ mah BAKKALZADE, FATİH, HAFIZPAŞA, ISPANAKÇI, MÜSTAKİMZADE, NİŞANCA, SERİN, SİLİSTRE, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, ÇARŞAMBA, ÇELEBİ SÜLEYMAN sk bölgelerinde 15/11/2022 00:00:00 - 15/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 848. sk bölgelerinde 15/11/2022 00:01:00 - 15/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ESNAF, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 15/11/2022 09:30:00 - 15/11/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah SARI ÇİÇEK sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZ ALASI, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, MUTLU., TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah MANOLYA sk bölgelerinde 15/11/2022 09:30:00 - 15/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 2.BURCU, 3.SELVİ, 4.İNÖNÜ sk bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah SARI ÇİÇEK sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZ ALASI, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, MUTLU., TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah DIŞBUDAK, KERVAN, SAMYELİ, YOSUN, ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 15/11/2022 09:30:00 - 15/11/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ALDANIR, BEYATLI, DEREÇAY, DOĞUKENT, DİDİM, EFES, ERKAYA, GÖKOVA, HİKAYE, KARLI, MERVE, MİLAS, NEMRUT, SARIHASAN, SERPMELER, UĞUR MUMCU, ÇAPRAZLI sk / MİMAR SİNAN mah DOĞA sk bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah SISKA sk bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANSEVER, FIRIN sk / MİMAR SİNAN mah ADALI, AHMET DAĞLI, ALİPAŞA, ARSLAN, ATA, ATASOY, BALCI, BESTE, BOĞAÇHAN, BÜŞRA, CANAN, CANSEVER, CİHAN, DAİM, DUT, ESER, EZGİ, EŞREF, FETHİ ERKOÇ, GÜN, GÜNAYDIN, GÜRBÜZ AYDIN, HAKAN, HAMARAT, HAMDİ YILMAZER, HARUN UYSALER, HASAN SEZEN, KAAN, KARAKAŞ, KURT, LOZAN, MELEK, MELİS, MUMCU, MİMAR SİNAN, NAZIM KİLİMCİ, NEVZAT AVNİ ÖCÜYAMAN, PLATİN, SAFİR, SERGEN, SIRMA, SİPER, TAKVİM, TARÇIN, TAŞLIDERE, TEPE, TINAZ, TÜRK, UMUT, YALIM, YAREN, YAVUZ SELİM, YELİZ, ZÜMRÜT, ÇALDIRAN, ÇİLEM, ÇİTLENBİK, ÖZCAN, ÖZGÜRLÜK, ÜMRAN, İDİL, İSMAİL TAN, ŞEHNAZ, ŞEHİT ADEM GÖVCE, ŞEHİT ELMAN ŞENTÜRK, ŞEVKİ KARAKAŞ sk bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah uluğbey caddesi bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah GÜMÜŞKUMSAL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, NİYAZİ ALBAYRAK, SAMİ ALBAYRAK sk bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 1 KASIM, BİLGEHAN, MÜGE sk / YENİ mah 1 KASIM, GAZİ sk bölgelerinde 15/11/2022 13:00:00 - 15/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah FERİKÖY FIRIN, İYİNİYET sk bölgelerinde 15/11/2022 00:00:00 - 15/11/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah AVUKAT, FERAHNAK, KARAKULLUKÇU, RUŞEN, YALVAÇ sk bölgelerinde 15/11/2022 10:00:00 - 15/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1336., 1337., 1338., 1338/1., 1339., 1340., 1340/1., 1341., 1351., 1352., GAZİ, OKUL sk / GAZİ mah 1342., 1343., 1344., 1351., 1352., OKUL sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1342., 1343., 1344., 1351., 1443., GAZİ, OKUL sk bölgelerinde 15/11/2022 09:30:00 - 15/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258., 1317., 1335., 1336., 1337., 1338., 1339., 1340., 1341., 1351., 1352., MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk / GAZİ mah 1342., 1343., 1344., 1345., 1351., 1352., 1382., KIBRIS, MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk / YUNUS EMRE mah 1386., 1388/1., 1406., İSMETPAŞA, ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 15/11/2022 09:30:00 - 15/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR 15.11.2022 09:30 - 14:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak EMEL, DORUK, GÜLVEREN

ATAŞEHİR 15.11.2022 10:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak 3007.

ATAŞEHİR 15.11.2022 09:00 - 19:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak PROF. DR. HIFZI ÖZCAN, EMEL, ALTAY

BEYKOZ 15.11.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KUZGUN, DELİCE, ALADOĞAN, YALIÇAPKINI

KARTAL 15.11.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ŞEYH ŞAMİL, FATİH SULTAN MEHMET, SERÇE, AKŞEMSETTİN, HAZİNE

MALTEPE 15.11.2022 09:30 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak MANOLYA, İKİNCİ İLKOKUL, SAKIZAĞACI, FEYZULLAH, ORTA, KARANFİLLER, ÇİLİNGİR, MEYDAN, ORTA MEYDAN, DÖRT YOL, BAĞDAT, İLKOKUL, MOR LALE, EĞRİ, SÖĞÜT, İNÖNÜ, İSTASYON

PENDİK 15.11.2022 09:30 - 17:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak UTKU, ÖMRÜM, PERVANE, TEOMAN, MEKTUBAT, TİMUR, NUMUNE, BASIN, YILDIRIM, İSTİKLAL

ŞİLE 15.11.2022 09:30 - 16:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak AKDENİZ, EGE, İMRENDERE, ESKİ AĞVA YOLU, ATA, SEVİMLİ, SAZ, YAKUT, ÇAĞDAŞ, FİLOZOF, DİNÇ, KIZILIRMAK, ÇAYIRLAR, MERAM, ALEMDAR, ÜSKÜDAR, BOZKIR, BIÇKIN, MENEVİŞ, DEĞERLİ, HANIMELİ, ÇAPKIN, KUZGUN, İYİMSER, İNCE, ÇEKİRDEK, FAZİLET, İFFET, İSPİNOZ, KAŞİF, YAZAN, DİRHEM, ÖMÜR, BİLLUR

SULTANBEYLİ 15.11.2022 09:00 - 13:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak DEDE EFENDİ, GÜNGÖREN, MERT, SIĞIRCIK, SOLMAZ, TAVUSKUŞU, ÖZLEM, DOST, CAFERİ SADIK, GAZİ, BARBAROS, MEKKE, VAHİD, KURUÇAY ÇIKMAZI

TUZLA 15.11.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak MERYEM, AYBİKE, ÖZTUNÇ, ZERAFET, PİRİ REİS, KÖKLÜ, ERCİHAN, MİHRİCAN, TAHA, HATBOYU, YENİEVLER, DAĞÇİÇEĞİ

ÜMRANİYE 15.11.2022 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak DOST, ÇALIŞKAN, GÖKDOĞAN, KÜBRA, KEMERDERE, ARAS, ÇORBACIYOLU, YAZICI, KAZIM, SİDE, ULUS, BAĞDAGÜL, BALCI, PAMUKKALE, FİRDEVS, YEŞİLHİSAR

ÜMRANİYE 15.11.2022 09:00 - 14:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATASEV, ÇALI, ADEM YAVUZ, AKASYALAR, MUTLUCAN, GÜLDEREN, GÜLDALI, ALPASLAN, SADİ, ÇARŞAMBA, KIZILCA, KÜÇÜK, ŞENAY, SEVENGÜL, MİNİK, ŞEHİT HAYRETTİN YILDIRIM, NESİM, ÖMÜR, DUMANLAR, YENER, ERZURUM, FİDE, GÖRGÜLÜ, ŞENOCAK, MAHMUR, GÜNERLER, GÜNGÖRMÜŞ, GÜZELTEPE, OZAN, IRMAK, AZİZ MAHMUT HÜDAYİ, EKİNCİ, MAÇKA, UTBE, KUL, ÖZEKİNCİ, SELÇUKLU, SÜRMENE, GÜLNAZ, MAŞUK, ÇAĞRI, AĞASAR, ATEŞLER, SARICA, BAŞVEKİL, ÇATALMEŞE, IŞIL, GÜRGEN, KIZILELMA, EZBER