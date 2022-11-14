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Yaşam 15 Kasım hava durumu: Kasım ayı hava durumu 2022 nasıl olacak? 15 Kasım 2022 Salı (Yarın) hava durumu Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul Kasım ayı hava durumu
Yaşam

15 Kasım hava durumu: Kasım ayı hava durumu 2022 nasıl olacak? 15 Kasım 2022 Salı (Yarın) hava durumu Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul Kasım ayı hava durumu

15 Kasım 2022 Salı (yarın) hava durumu nasıl olacak? Yarın ki hava durumu Ankara, İstanbul ve İzmir' gibi büyükşehirler başta olmak üzere herkes tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte yarın için beklenen en yüksek sıcaklıklar ve hava durumu tahminler.. 5 Kasım 2022 Salı (yarın) hava durumu nasıl olacak? Yarın ki hava durumu Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2022-11-14 19:52:00 - 2022-11-14 20:15:06
15 Kasım hava durumu: Kasım ayı hava durumu 2022 nasıl olacak? 15 Kasım 2022 Salı (Yarın) hava durumu Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul Kasım ayı hava durumu

Meteoroloji duyurdu. Yarın ki hava durumu için beklenen hava tahmin raporu yayınlandı. İşte başta büyükşehirler olmak üzere bölgelerimizde ve illerde beklenen hava durumu...

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR -1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 9°C, 20°C
Az bulutlu

MUĞLA 3°C, 18°C
Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 15°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 11°C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA 2°C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 2°C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 4°C, 14°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

YOZGAT 0°C, 12°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -1°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 13°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 14°C
Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 8°C, 13°C
Çok bulutlu ve kıyıları aralıklı yağmurlu

SAMSUN 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif yağmurlu

TRABZON 12°C, 16°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ELAZIĞ 3°C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM -3°C, 12°C
Az bulutlu

KARS -7°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 11°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 9°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 11°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, açıkları 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü - 5 Günlük Hava Tahmini

Günler: 15 Kasım, Salı 16 Kasım, Çarşamba 17 Kasım, Perşembe 18 Kasım, Cuma 19 Kasım, Cumartesi

15 Kasım, Salı 16 Kasım, Çarşamba
17 Kasım, Perşembe 18 Kasım, Cuma
19 Kasım, Cumartesi

 

Kasım ayı hava durumu 2022 nasıl olacak? 

Hava Durumu 15 Günlük,
İstanbul'da 15 günlük hava durumu,
Gaziantep'te 15 günlük hava durumu,
İstanbul'da 30 günlük hava durumu,
İzmir'de 30 günlük hava durumu,
Kayseri'de 15 günlük hava durumu ve diğer illerdeki kasım ayına ait hava durumu MGM sitesinden tüm bilgileri detaylı öğrenebilirsiniz. TIKLAYINIZ

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İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il uyardı: O illerde yağış bekleniyor! Yarın hava durumu ve 1 haftalık hava durumu

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