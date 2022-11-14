15 Kasım hava durumu: Kasım ayı hava durumu 2022 nasıl olacak? 15 Kasım 2022 Salı (Yarın) hava durumu Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul Kasım ayı hava durumu
15 Kasım 2022 Salı (yarın) hava durumu nasıl olacak? Yarın ki hava durumu Ankara, İstanbul ve İzmir' gibi büyükşehirler başta olmak üzere herkes tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte yarın için beklenen en yüksek sıcaklıklar ve hava durumu tahminler.. 5 Kasım 2022 Salı (yarın) hava durumu nasıl olacak? Yarın ki hava durumu Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Meteoroloji duyurdu. Yarın ki hava durumu için beklenen hava tahmin raporu yayınlandı. İşte başta büyükşehirler olmak üzere bölgelerimizde ve illerde beklenen hava durumu...
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR -1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 9°C, 20°C
Az bulutlu
MUĞLA 3°C, 18°C
Az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 15°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 11°C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA 2°C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 2°C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA 4°C, 14°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
YOZGAT 0°C, 12°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -1°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 13°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 14°C
Parçalı bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 8°C, 13°C
Çok bulutlu ve kıyıları aralıklı yağmurlu
SAMSUN 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif yağmurlu
TRABZON 12°C, 16°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ELAZIĞ 3°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM -3°C, 12°C
Az bulutlu
KARS -7°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -1°C, 11°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 2°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 6°C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 9°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 11°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA DURUMU
Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, açıkları 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü - 5 Günlük Hava Tahmini
Günler: 15 Kasım, Salı 16 Kasım, Çarşamba 17 Kasım, Perşembe 18 Kasım, Cuma 19 Kasım, Cumartesi
Kasım ayı hava durumu 2022 nasıl olacak?
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