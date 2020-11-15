15 Kasım 2020 Altın fiyatları ne kadar oldu?
Kasım ayının ortasında ekonominin en önemli konularından bir tanesi yine altın oluyor. Özellikle koronavirüsü nedeniyle iniş ve çıkışlı grafiğe sahip olmasından dolayı yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken canlı rakamlar ile alış ve satış fiyatları da tam bu noktada önem kazanıyor. Peki 15 Kasım 2020 Pazar günü altın fiyatları ne kadar oldu?
Hafta sonunun gelmesi ile birlikte hem kişisel ihtiyaçlar hem de yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları son dakika haberleri araştırılmaya başlandı. Ani değişen grafiği nedeniyle canlı ve güncel rakamlar tam bu noktada önem kazanırken günün her saati araştırılıyor.
15 kasım 2020 Pazar günü Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren günün en önemli konusu olmaya devam ediyor. Bu yönde geniş çaplı araştırmalar yapılırken vatandaşların ana gündem maddesi haline geliyor.
İşte altının güncel alış ve satış fiyatları;
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 423,61
SATIŞ: 440,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.124,40
SATIŞ: 3.149,40
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.117,00
SATIŞ: 3.164,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.002,79
SATIŞ: 3.062,09
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.521,30
SATIŞ: 1.540,60
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 760,60
SATIŞ: 771,50
GRAM ALTIN
ALIŞ: 466,22
SATIŞ: 466,33