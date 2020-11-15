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Ekonomi 15 Kasım 2020 Altın fiyatları ne kadar oldu?
Ekonomi

15 Kasım 2020 Altın fiyatları ne kadar oldu?

Kasım ayının ortasında ekonominin en önemli konularından bir tanesi yine altın oluyor. Özellikle koronavirüsü nedeniyle iniş ve çıkışlı grafiğe sahip olmasından dolayı yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken canlı rakamlar ile alış ve satış fiyatları da tam bu noktada önem kazanıyor. Peki 15 Kasım 2020 Pazar günü altın fiyatları ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2020-11-15 10:55:00 - 2020-11-15 10:56:36
15 Kasım 2020 Altın fiyatları ne kadar oldu?

Hafta sonunun gelmesi ile birlikte hem kişisel ihtiyaçlar hem de yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları son dakika haberleri araştırılmaya başlandı. Ani değişen grafiği nedeniyle canlı ve güncel rakamlar tam bu noktada önem kazanırken günün her saati araştırılıyor. 

15 kasım 2020 Pazar günü Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları  sabah saatlerinden itibaren günün en önemli konusu olmaya devam ediyor. Bu yönde geniş çaplı araştırmalar yapılırken vatandaşların ana gündem maddesi haline geliyor.

İşte altının güncel alış ve satış fiyatları;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 423,61

SATIŞ: 440,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.124,40

SATIŞ: 3.149,40

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.117,00

SATIŞ: 3.164,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.002,79

SATIŞ: 3.062,09

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.521,30

SATIŞ: 1.540,60

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 760,60

SATIŞ: 771,50

GRAM ALTIN

ALIŞ: 466,22

SATIŞ: 466,33

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