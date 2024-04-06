15 kaçak göçmen kurtarıldı
Kuşadası açıklarında Yunanların ölüme terk ettiği kaçak göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen (beraberinde 6 çocuk) kurtarıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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