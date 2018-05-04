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15 ilde FETÖ operasyonu! Kripto askerler yakalandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 65 kripto muvazzaf askere yönelik Kocaeli merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

04 Mayıs 2018 Cuma 21:28
15 ilde FETÖ operasyonu! Kripto askerler yakalandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 53 asker gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçunu işledikleri iddiasıyla 65 askeri personel hakkında yakalama kararı verildi.

Bugün Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Bursa, Balıkesir, Aydın, Ordu, Kırıkkale, Samsun, Eskişehir, Bartın ve Mersin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 2 muvazzaf binbaşı, 1 ihraç yüzbaşı, 2 muvazzaf üsteğmen, 2'si muvazzaf 4 teğmen ve 34'ü muvazzaf 44 astsubay 53 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 21:28
  1. Bartın
  2. Kırıkkale
  3. Samsun
  4. Ordu
  5. Muğla
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Mersin
  9. Eskişehir
  10. Bursa
  11. Balıkesir
  12. Aydın
  13. Ankara
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