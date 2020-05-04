15 gündür aynı yerde bağlı olarak yaşayan dört inek mahallelinin tepkisini çekiyor

Antalya’da turistik tesislerin yanı başında günlerdir iple bağlandıkları aynı yerde otlayan ineklere vatandaşlar tepki gösteriyor.

Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesinde ineklerin en az 15 gündür aynı yerde bağlı vaziyette otladığını belirten vatandaşlar, yağmur ve soğuk havalarda ineklerin zor durumda kaldığını belirttiler.

Side turizm merkezinde turistik tesislerin hemen yanı başındaki boş arazide bağlı olarak bulunan 4 inek tepki çekiyor. Mahalle sakinleri, ineklerin en az 15 gündür aynı yerde bağlı bir şekilde durduğunu bu durumun Side’ye yakışmadığını dile getirdiler. Side’nin bir turizm merkezi olduğunu hatırlatan mahalle sakinleri yetkilileri göreve davet ederek, yağmur çamur demeden bağlı olarak duran ineklerin sahipleri tarafından acilen buradan götürülmesini istedi. Diğer taraftan dün gece şiddetli yağmur ve rüzgar etkili olurken, ineklerin zeytin ağaçlarının altına girerek yağmurdan korunmaya çalıştıkları gözlendi.