15 gökdelen dinamitlerle saniyeler içinde yerle bir edildi! İşte o anlar...

Çin’de yapımı bitmeyen 15 gökdelen dinamitlerle yerle bir edildi

Çin’in Yunan eyaletinde yıllardır yapımı tamamlanmayan 15 gökdelen, 4.6 ton patlayıcı yerleştirilerek saniyeler içinde yıkıldı.

Çin’in Yunan eyaletine bağlı Kunming kentinde 2011 yılında yapımına başlanan gökdelen projesi, yıkımla sonuçlandı. Sermaye yetersizliği nedeniyle 2012 yılında farklı bir firmaya devredilen proje, çeşitli nedenlerden dolayı 2013 yılında yeniden durduruldu. 2015 yılına gelindiğinde bazı parsellerinde hiç ilerleme kaydedilemeyen projede yerel hükümet devreye girdi, ancak yine sonuç alınamadı.

15 gökdelen yerle bir edildi

Son 7 yıldır ayakta duran, ancak uzun yıllar temellerine su birikmesi nedeniyle onarılamayacak duruma gelen 15 gökdelenin yıkımına karar verildi. Yapımında sona gelinemeyen 15 gökdelen, farklı noktalara yerleştirilen 4.6 ton patlayıcılarla saniyeler içinde yerle bir edildi. Yıkılan gökdelenlerin değerinin 1 milyar Yuan (154 milyon ABD Doları) olduğu ifade edildi.

Yıkımdan önce bölgedeki 2 bin hane tahliye edilirken, projede yer alan diğer gökdelenlerin ağır makinelerle yıkılacağı belirtildi.