15 Eylül'e kadar dikkat! Yangın riski devam ediyor

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklarla beraber orman yangınlarında da artış yaşanırken, Aydın’da artan hava sıcaklıkları ve düşük nem oranı sebebiyle orman yangını riskinin devam ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Aydın’ın Didim ve Bozdoğan ilçelerinde yaşanan orman yangınlarının ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da 15 Eylül’e kadar dikkatli olunması gerektiğini hatırlatırken Orman Genel Müdürlüğü de yaptığı paylaşımla vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Orman yangınları riskinin devam ettiğine dikkat çekilen paylaşımda “Zor bir haftayı geride bıraktık. Ancak meteorolojik veriler, orman yangınları riskinin hala devam ettiğini gösteriyor. Lütfen uyarıları dikkate alalım ve ‘Yeşil Vatan'ı tehlikeye atacak davranışlardan uzak duralım” ifadeleri yer aldı.