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Sağlık 15 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca uyarıda bulundu
Sağlık

15 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca uyarıda bulundu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 15 eylül koronavirüs tablosuna göre 248 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 28.224 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 21:05:00 - 2021-09-15 21:07:35
15 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca uyarıda bulundu

Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 224 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kaybımız 248. vaka sayıları 28.224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 Binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir." açıklamasında bulundu.

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