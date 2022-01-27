15 Çocuk Donarak Öldü! 150 bin kişi donma tehlikesiyle karşı karşıya!

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Soğuk hava nedeniyle şu ana kadar Suriye'nin kuzeyindeki çadırlarda 15 çocuk soğuktan donarak öldü." dedi. Suriye’de 11 yıldır süren iç savaş yüzünden göç etmek zorunda kalan yüzbinlerce Suriyeli mazlum, ülkenin kuzeyinde etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışına karşı hayatta kalma mücadelesi veriyor. Çadır kamplarda yaşayan mülteciler, şiddetli kar yağışı nedeniyle zor günler geçiriyor.

Yaklaşık 1000 Çadır Kar Yağışı Nedeniyle Çöktü

İdlib’de yaşanan insani krizle ilgili Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısında 1000'e yakın çadırın yoğun kar yağışı yüzünden çöktüğü ve yerinden edilmiş Suriyelilerin dondurucu soğuklarda oldukça zor koşullarla karşı karşıya olduğu bildirildi. Suriye Bölgesel İnsani Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, ülkenin kuzeybatısında hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesinin çadırda kalan Suriyelilerin yaşam koşullarını son derece zorlaştırdığına dikkati çekti. Yoğun kar yağışı yüzünden yaklaşık 1000 çadırın çöktüğünü belirten Cutts, dondurucu hava koşullarının 250 bin Suriyeliyi etkilediğini söyledi. Mark Cutts, son birkaç gün içinde Suriye’deki kamplarda ağırlaşan hava şartları nedeniyle korku filmlerindeki sahneleri andıran görüntülerin ortaya çıktığını söyledi. Cutts, insani yardım çalışanlarının kamplarda çöken çadırların altından insanları kurtardıklarını, birçok kişinin kar temizlemek için herhangi kürek veya başka ekipmanı olmadığını, bu yüzden sadece terlikleriyle yürüyen çocukların çıplak elleriyle kar temizlemek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Yaklaşık 150 Bin Kişi Donma Tehlikesiyle Karşı Karşıya!

Cutts, sıfırın altındaki sıcaklıklarda yırtık ve çürük çadırlarda yaşayan yaşlılar ve engelliler için durumun çok daha zor olduğunu belirterek, “Kamplarda yaşayan 100 bin Suriyeli yoğun kar yağışından olumsuz olarak etkilendi. Yaklaşık 150 bin kişi de yağmur altında donma tehlikesiyle karşı karşıya. Tüm bölgeyi saran bu soğuk havanın etkilerinden gerçekten acı çeken çeyrek milyon Suriyeli var. Bölgede yerlerinden edilmiş 2,8 milyon kişi var. Bu insanlar son birkaç yılda çok şey yaşadı. Bir yerden başka bir yere kaçtılar, bombalar onları kovaladı. Çaresizlik yaşadılar. Son birkaç gündür insani yardım çalışanları yolları temizlemek, gezici klinikler kurmak, hasarlı çadırları onarmak veya değiştirmek, yiyecek, battaniye ve kışlık giysi gibi acil ihtiyaç duyulan malzemeleri sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar” dedi. Kışlık ayakkabıları olmayan çocukların sandaletlerle kar ve buz üzerinde yürüdüğüne dikkati çeken Cutts, geçen sene Suriye için gereken 4 milyar dolar yardım fonunun sadece yüzde 45'ini toplayabildiklerini ve uluslararası toplumun yardımlarını artırması gerektiğini vurguladı. Kışlık ayakkabıları olmayan çocukların sandaletlerle kar ve buz üzerinde yürüdüğüne dikkati çeken Cutts, geçen sene Suriye için gereken 4 milyar dolar yardım fonunun sadece yüzde 45'ini toplayabildiklerini ve uluslararası toplumun yardımlarını artırması gerektiğini vurguladı.

Bölgede Kış Aylari Çetin Geçiyor

20 Ocak'tan beri etkili olan yoğun kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınmacı kamplarında hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışları nedeniyle İdlib'de çok sayıda çadır yıkılırken, yoksulluk içinde yaşayan bölge halkı uzanacak yardım elini bekliyor.

Kaynak: Mehmet Erkan Yavuz - DOĞRUHABER