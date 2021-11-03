15 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınav tarihi! Sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınavı hangi gün?

Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edildi. 15 bin öğretmen ataması için başvuruda bulunan ve sözlü sınav merkezi ile nerede sözlü sınava gireceği açıklanan binlerce öğretmen adayı şimdi de 15 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihini merak ediyor. Peki 15 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı nerede, hangi gün yapılacak?

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınav tarihi

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınavı tarihi MEB tarafından açıklandı. MEB öğretmen atama takvimine göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak?

15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak. Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.