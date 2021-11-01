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Eğitim 15 bin öğretmen ataması sözlü sınavı ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihi 2021
Eğitim

15 bin öğretmen ataması sözlü sınavı ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihi 2021

15 bin öğretmen ataması başvuruları ve sözlü sınav yeri tercihleri 27 Eylül 8 Ekim tarihine kadar yapıldı. MEB sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları mülakat yerleri 25 Ekim'de açıklandı. Açıklanan sınav merkezlerinde sözlü sınavına girmeye hazırlanan binlerce öğretmen adayı, 15 bin sözleşemli öğretmenlik ataması sözlü sınav tarihini merak ediyor. Peki 15 bin öğretmen ataması sözlü sınavlar ne zaman olacak? 15 bin öğretmen ataması mülakat tarihleri ne zaman başlayacak? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı başarı puanı kaç? İşte MEB öğretmen atama takvimi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 13:07:00 - 2021-11-01 13:07:40
15 bin öğretmen ataması sözlü sınavı ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihi 2021

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarından görevlendirilmek üzere ataması yapılacak öğretmenlerin belirlenmesi için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması 8 Ekim 2021) tarihinde sona ermişti. Şimdi gözler MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sınav tarihlerinde. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı. Sözleşmeli 15 bin öğretmenlik ataması için başvuruda bulunan adayların sınav merkezleri 25 Ekim 2021 tarihinde açıklandı. Sözlü sınav yerlerinin belli olmasıyla birlikte 15 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavına katılacak adaylar sözlü mülakat tarihlerini merak etmeye başladı.

15 bin öğretmen ataması sözlü sınavı ne zaman?

15 bin öğretmen ataması için başvuruda bulunan adaylar 12 Kasım 2021-27 Kasım 2021 tarihleri arasında sözlü sınava alınacak. 15 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları 27 Kasım 2021 tarihinde duyurulacak. Öğretmen ataması tercihleri 21 Ocak 2022-26 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar tercih sonuçlarını 31 Ocak 2022'de öğrenebilecek. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı başarı puanı kaç?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını 26 Ocak 2022, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

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