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Gündem 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? 15 bin öğretmen ataması hangi branşlarda yapılacak?
Gündem

15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? 15 bin öğretmen ataması hangi branşlarda yapılacak?

20 bin öğretmenin ataması 3 Eylül’de gerçekleştirildi. 6 Eylül’de okulların yüz yüze olarak açılması sonrası yeni öğretmen atamasının olup olmayacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin yeni öğretmen atamasının daha yapılacağının müjdesini verdi. 15 bin öğretmen ataması yapılacak olması adaylar arasında büyük sevince neden olurken 15 bni öğretmen ataması hangi branşlarda yapılacağı da merak konusu. Peki 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli mi? 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-09-09 09:29:00 - 2021-09-09 09:31:18
15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? 15 bin öğretmen ataması hangi branşlarda yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 3 Eylül'de 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdikten sonra 15 bin yeni atama müjdesi vermesinin kendilerini sevindirdiğini açıkladı. 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacak olması nedeniyle öğretmen adayları da ataması yapılacak olan öğretmenelrin hangi baranşlarda olduğunu merak etmeye başladı. Peki 15 bin öğretmen ataması hangi branşlarda yapılacak?

15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanı Özer; öğretmen atamaları çalışmalarının devam ettiğini belirterek "15 bin kişilik öğretmen atama takvimi ve branşlarını en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Mahmut Özer yaptığı açıklamada, "15 bin yeni öğretmen atamasına desteklerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel’e de teşekkür ederim. Türkiye’nin geleceğini inşa etmek için insan kaynağımıza yapılan bu yatırımların eğitim sistemimizin kalitesini daha da artıracağına şüphem yok. dedi.

15 bin öğretmen ataması ne zaman?

Bakan Özer, "Yeni atamalarla Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır. Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. 15 bin öğretmen atamamız, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 3 Eyül tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 20 bin öğretmenin ataması yapılmıştı.

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