15 ayrı suçtan aranması bulunuyordu Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 15 ayrı suçtan aranması bulunan şüpheli yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 15 ayrı suçtan aranması bulunan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetim uygulamasında 15 ayrı suçtan aranması bulunan Y.K. isimli şüpheli yapılan GBT sorgulaması sonrasında yakayı ele verdi. Ekiplerce sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise adliyeye sevk edildi.

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