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Aktüel 15 aylık olan minik Aslan umreye gitti
Aktüel

15 aylık olan minik Aslan umreye gitti

Yeniakit Publisher
2024-04-17 11:27:00 -
15 aylık olan minik Aslan umreye gitti

Ali ve Tuğçe çiftinin minik oğulları 15 aylık Aslan Gündoğan ailesiyle birlikte umreye gitti.

20 günlük umre vazifesini yerine getirecek olan minik umreci Aslan, umreye gidecekleri geçirmeye gelenlerin de ilgi odağı oldu. Bebeği Aslan’ı da yanında götürüyor olmanın verdiği duygu yoğunluğunu anlatırken gözleri dolan anne Tuğçe Gündoğan “Hayalime oğlumu da ortak ediyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Maneviyat dolu umre yolculuğumuzda 20 gün boyunca oğlum ve arkadaşlarım ile dualar edeceğiz. Allah gönülden isteyen herkese nasip etsin” dedi.

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