15 aylık olan minik Aslan umreye gitti

20 günlük umre vazifesini yerine getirecek olan minik umreci Aslan, umreye gidecekleri geçirmeye gelenlerin de ilgi odağı oldu. Bebeği Aslan’ı da yanında götürüyor olmanın verdiği duygu yoğunluğunu anlatırken gözleri dolan anne Tuğçe Gündoğan “Hayalime oğlumu da ortak ediyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Maneviyat dolu umre yolculuğumuzda 20 gün boyunca oğlum ve arkadaşlarım ile dualar edeceğiz. Allah gönülden isteyen herkese nasip etsin” dedi.