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Yaşam 15 araç cayır cayır yandı! Hurda yığınına döndüler
Yaşam

15 araç cayır cayır yandı! Hurda yığınına döndüler

Yeniakit Publisher
2024-05-05 03:24:00 -
15 araç cayır cayır yandı! Hurda yığınına döndüler

Kocaeli'de midibüslerin durduğu otoparkta yangın çıktı. 15 araç alevlere teslim oldu.

Kocaeli'de servis otoparkında çıkan yangın sebebiyle minibüs ve otobüsler alevlere teslim oldu. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın söndürülürken 15 araçtan geriye iskeletleri kaldı.

Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi D100 Karayolu üzerinde bulunan bir servisin otoparkında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken araçlar alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürüldü.

Yangında 4 otobüs, 8 midibüs, 2 minibüs, yarım otobüs yandı. Yanan 15 araçtan geriye sadece iskeletleri kalırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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