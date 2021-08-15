Temmuz ayının ikinci haftasının ardından koronavirüs vaka sayıları arttı. Pek çok kişi günlük vaka ayılarını daha yakından takip etmeye başladı. Peki, bugün kaç vaka var?

15 Ağustos koronavirüs tablosu | 15 Ağustos kaç korona vakası var?

Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız" ifadelerini kullandı.