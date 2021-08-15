  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Beşiktaş duyurdu! Sözleşme imzalandı
Ukrayna'nın Türkiye'ye gönderdiği uçaklar geri döndü
Balçıkla kaplanan araçlar bir alanda toplanıyor
Mert, Başakşehir'e veda etti
Sağlık 15 Ağustos koronavirüs tablosu | 15 Ağustos kaç korona vakası var?
Sağlık

15 Ağustos koronavirüs tablosu | 15 Ağustos kaç korona vakası var?

Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. Sağlık Bakanlığı ilk günden itibaren her akşam güncel verileri paylaşıyor. Peki, bugün kaç korona vakası var? 15 Ağustos koronavirüs vaka sayısı

Yeniakit Publisher
2021-08-15 18:59:00 - 2021-08-15 19:56:17
15 Ağustos koronavirüs tablosu | 15 Ağustos kaç korona vakası var?

Temmuz ayının ikinci haftasının ardından koronavirüs vaka sayıları arttı. Pek çok kişi günlük vaka ayılarını daha yakından takip etmeye başladı. Peki, bugün kaç vaka var?

15 Ağustos koronavirüs tablosu | 15 Ağustos kaç korona vakası var?

Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız" ifadelerini kullandı. 

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı hangi gün saat kaçta?
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı hangi gün saat kaçta?

Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı hangi gün saat kaçta?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay