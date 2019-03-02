15 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını! 9 kişi gözaltında
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan 15 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.02 Mart 2019 Cumartesi 12:36
Gaziantep'te polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde uyuşturucu satışı yapılan adresleri belirledi. Ekipler, Vatan, Akdere, Fırat, Beybahçe ve Güzelvadi mahallelerinde15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 40 gram eroin, 20 gram metamfetamin, 101 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edilen 700 lira para ile 1 tabanca ele geçirildi.
Uyuşturucuya el koyan ekipler, gözaltına aldığı 9 kişiyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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