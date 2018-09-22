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149 kaçak göçmen yakalandı

Çeşme ilçesinde denizden yasa dışı yoldan Yunanistan'a gitmeye çalışan 149 düzensiz göçmen yakalandı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 18:36
149 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaçatı önlerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, lastik bot içerisinde denize açılan ve aralarında çocukların da bulunduğu 26 Orta Afrika, 5 Mali, 4 Kongo, 4 Sierra Leone, 3 Senegal, 2 Filistin, 1 Togo, 1 Fildişi Sahili uyruklu olmak üzere toplam 46 düzensiz göçmeni yakaladı.

Devriye görevi yapan ekipler, Süngükaya mevkisinde lastik botla Yunanistan adasına gitmeye çalışan 35 Afganistan ile 8 İran uyruklunun olduğu 43 düzensiz göçmene müdahale etti.

Ekipler, sabah saatlerinde ise Alaçatı'nın güneyinde fark edilen ve içinde 28 Suriye, 24 Filistin, 7 Eritre ve 1 Irak uyruklunun olduğu 60 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çeşme Limanına getirilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 18:36
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