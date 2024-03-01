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Gündem 147 ülke temsilcisi Antalya’da! Erdoğan’dan peşpeşe görüşmeler.. Türkmenistan'la imzalar atıldı
Gündem

147 ülke temsilcisi Antalya’da! Erdoğan’dan peşpeşe görüşmeler.. Türkmenistan'la imzalar atıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-01 17:15:00 - 2024-03-01 17:35:27
147 ülke temsilcisi Antalya’da! Erdoğan’dan peşpeşe görüşmeler.. Türkmenistan'la imzalar atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya Diploması Forumu'ndan önce yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Erdoğan, foruma katılan Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail'in masum sivillere yönelik sistematik saldırıları ele alındı.

Erdoğan, Türkmenistan ile tüm alanlarda iki ülkeye de kazandıracak karşılıklı adımların artarak sürdürülmesi ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine ulaştırılması için gayretlerin artırılması gerektiğini belirtti. 

'İsrail'in saldırısı kabul edilemez'

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in gıda yardımı almak üzere bekleyen sivillere yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu, bölgeye gönderilen insani yardımları artırmak için Türkiye ve Türkmenistan'ın işbirliği yapabileceğini ifade etti.

Görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan arasında "Doğal Gaz Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Karşılıklı İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Petrol ve Doğal Gaz Alanlarında İşbirliğine İlişkin Niyet Beyanı" ve "Türkmenistan Havayolları ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi Arasında Mutabakat Muhtırası" imzalandı.
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Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkmenistan tarafından doğum günü vesilesiyle "Türkmen Halkının Fahri Aksakalı" unvanı tevcih edildi ve hediye kaftan sunuldu.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile ikili görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Bulgaristan arasında özellikle savunma sanayii ve enerji alanlarında işbirliğinin artırılması ve diğer alanlarda da ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Bulgaristan ile kara yoluyla LNG ihracatı, tecrübe paylaşımı ve yenilenebilir enerji alanlarında işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem Ukrayna-Rusya hem İsrail-Filistin meselelerinde çatışmaların bölgeye yayılmasını engellemeyi öncelediğini, sorunların diyalog ve barış yoluyla çözülmesi için azami gayret sarf ettiğini söyledi.

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