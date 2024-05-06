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Teknoloji 14.5 mm'lik zırh delici mermiyi durduran lego beton! Türk kimyager üretti!
Teknoloji

14.5 mm'lik zırh delici mermiyi durduran lego beton! Türk kimyager üretti!

Yeniakit Publisher
2024-05-06 12:08:00 - 2024-05-06 12:18:17
14.5 mm'lik zırh delici mermiyi durduran lego beton! Türk kimyager üretti!

Askerler tarafından uçaksavar mermisiyle test edilen "modüler balistik lego beton" 14.5 mm’lik zırh delici mermiyi durdurdu. Oyuncak legolardan ilham alınan modüler balistik lego beton, 2 bin dereceye kadar ısıya ve depreme karşı koyabiliyor.

Amasya Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Murat Gökçe ve kimya mühendisi eşi Sonnur Gökçe’nin geliştirdiği lego beton askerler tarafından test edildi. Ateşlenen 14.5 mm’lik zırh delici merminin çarptığı lego beton tarafından durdurulduğu anların görüntüleri kaydedildi. 

Projenin, birbirine geçen parçalardan oluşan oyuncak legolardan ilham alındığı belirtilirken, kritik bölgelerde güvenliğin sağlanmansında ciddi katkı vereceği bildirildi.

Portatik yapısı ve motaja gerek olmadan kullanılması stratejik noktalarda bulunan yapıların daha güvenli hale getirilmesine olanak sağyacak. "Lego" adlı oyuncaklardan yola çıkan Gökçe çifti, hiçbir bağlayıcı kullanılmadan tamamen insan gücüyle montajı yapılabilen, tahrip gücü yüksek silahlara karşı dayanıklı beton üretmek için 3 yıl önce başvurdukları KOSGEB'den aldıkları destekle üretime başladı.

 

LEGO BETONA NATO STANDATLARINDA TEST

Çift zorlu arazilerde iş makinesi kullanılmadan birkaç gün içinde bütün duvarların kurulabileceği "modüler balistik lego beton" üretildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Modüler balistik lego beton hakkında açıklamalarda bulunan Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Murat Gökçe, savunma sanayi için geliştirdikleri "modüler balistik lego beton"un denenmesi için NATO standartlarında testler uygulandığını belirterek, "14.5 mm’lik uçaksavar mermisini sistemimiz önünde hiçbir koruma olmadan çıplak yüzeyde durdurmayı başardı" şeklinde konuştu.

Sözlerine devam eden Gökçe, modüler balistik lego betonun stratejik noktalarda rahatlıkla kullanılabileceğini vurgulayarak, "Savunma sanayiinde, sınırlarda inşa edilen kalekol, hızlı şekilde inşa edilmesi gereken noktalarda, mevzilerde hatta işgücü bittiği zaman sökülüp başka bir yere taşınmasının mümkün olduğu geçici üslerde bu teknolojiyi kullanmak mümkün" ifadelerini kullandı.

2 BİN DERECEYE KADAR DAYANIKLI

Son derece basit bir sisteme sahip olan ve sökülüp başka bir yere taşınmasının ustalık gerektirmeyecek düzeyde basit olduğuna değinen Gökçe, "Vatandaşlarımız için de kendiliğinden yalıtımlı lego beton geliştirdik. Bu şekilde bir baba, oğul iki yada üç gün içinde kendi evlerini yapabilirler. Evlerde, bahçe duvarlarında kullanılabilir. Şato bile yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Gökçe, ürünün içinde hiçbir yanıcı malzemenin bulunmadığı belirterek, "Yalıtım malzemelerinde istenen en önemli özellik hiç yanmaz olması. Geliştirdiğimiz özel formülle ortamı sıcak havalarda serin, serin havalarda da sıcak tutabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Ürünlerimizin 2 bin dereceye kadar sıcağa dayanıklı olduğunu söyleyebilirim." diyen Gökçe, "Depremlerde ise enerji tutma kapasitesi yüksek olan malzemeler ön plana çıkıyor. Oluşan enerjiyi yutması depremde ürünümüzü diğer yapı araçlarından bir adım daha öne çıkarıyor" dedi.

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Yorumlar

Asim keskin

Madem buldunuz niye ulu orta acikliyorsunuz
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