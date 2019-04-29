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144 Öğrenci ödüllendirildi

Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla Belediyesi, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen “6. Geleneksel Tuzla’nın Yıldızlarına Altın Yağmuru”nda 144 başarılı öğrenci, derecelerine göre tam, yarım ve çeyrek altınla ödüllendirildi.

29 Nisan 2019 Pazartesi 16:06
144 Öğrenci ödüllendirildi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın “Eğitim Kenti Tuzla” vizyonuyla Tuzla’nın başarılı öğrencilerini ödüllendirmek amacıyla düzenlenen ödül töreni Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. İl, ülke ve uluslararası kültür, sanat, spor, bilgi ve beceri yarışmalarını başarıyla tamamlayan 144 genç, derecelerine göre tam, yarım, çeyrek altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. 6. Geleneksel Tuzla’nın Yıldızlarına Altın Yağmuru ödül törenine Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’yı temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Turgut Özcan, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ve şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Organizasyonun 6 yıllık geçmişinin anlatıldığı kısa fi lmle de renklenen törende ödüllendirilen gençlerin başarı hikayelerine de yer verildi. 144 başarılı öğrenci, ilçe protokolü tarafından derecelerine göre tam, yarım ve çeyrek altınla ödüllendirildi. Törende ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve İnsani Yardım Vakfı işbirliği ile “İyilikte Yarışan Sınıfl ar” projesi kapsamında en fazla yetim kardeşi olan okulların müdürleri ile Bosna Hersek Tuzla Belediyesi ile sürdürülen “İki Tuzla Kardeşliği Projesi”ne katkı veren okul müdürlerine de hediyeleri takdim edildi.

 

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 16:06
  1. Tuzla Belediyesi

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