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İSLAM 14.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

14.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-02-14 08:02:00 -
14.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِراً وَاِمَّا كَـفُوراً

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik; artık o isterse şükreden olur, isterse nankör."

 (İnsân Suresi - 3)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

TEFSİRİ: 

“Doğru yolu gösterdik” ifadesinden ne kastedildiği müfessirlerce farklı şekillerde açıklanmıştır: a) Biz insana hidâyet ve dalâlet, hayır ve şer yollarını açıklayarak gideceği yolu gösterdik. Nitekim Beled sûresinin 10. âyetinde, “Biz ona iki yolu göstermedik mi?” buyurulmuştur; b) Mutluluk ve mutsuzluk yollarını açıkladık; c) Kâr ve zararını anlayacak yetenekte yarattık. Allah Teâlâ insanı akıllı, iradeli ve iyiyi kötüden ayırma kabiliyetine sahip değerli bir varlık olarak yaratmış; görevlendirdiği peygamberler ve indirdiği vahiyle ona doğru yolu göstermiş, aynı zamanda kendisine irade ve seçme hürriyeti vermiştir.

Artık Allah’ın gösterdiği doğru yola girip şükredici olmak veya şeytana ve nefse uyarak Allah’ın verdiği imkân ve kabiliyetleri kötü kullanıp nankör olmak insanın kendi elindedir (krş. İsrâ 17/18-19; Kehf 18/29).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri 

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

هَلَكَ اَلْمُسَوِّ فُونَ

“Yarıncılar, erteleyenler helâk oldu.”

  (Müsned, I/139)


 

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