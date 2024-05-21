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Yaşam 1400 kişiye mezar oldu! Depremin simgesi Ebrar Sitesi'nin olduğu yerin son hali
Yaşam

1400 kişiye mezar oldu! Depremin simgesi Ebrar Sitesi'nin olduğu yerin son hali

Yeniakit Publisher
2024-05-21 12:02:00 -

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi'nde 1400 kişi hayatını kaybetmişti. Depremin simgesi olan alanda yeni binalar yükselmeye başladı.

Kahramanmaraş'ta merkezli depremlerde yerle bir olan Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda yerinde dönüşüm çalışmaları sürerken, depremzedelerin konutları hızla yükseliyor.

Onkişubat İlçesi Şazibey Mahallesi’nde 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 4 bin insan hayatını kaybetti. 1400 kişinin yaşamını yitirdiği depremin simgesi Ebrar Sitesi’nde önce hafriyatlar kaldırıldı, sonra temeller ve fore kazık sistemleri uygulandı.

Yoğun şekilde devam eden inşaat çalışmaları çerçevesinde bir bazı binalarında kaba inşaatının bittiği görüldü. Yaklaşık 30 binanın yapılacağı alan drone ile görüntülendi. Çalışmalar hızla sürerken 6 Şubat depremin ikinci yıl dönümünde anahtar teslimlerinin yapılacağı öğrenildi.

Şazibey Mahalle Muhtarı Cemal Kaya, “Ebrar Siteleri hızlı bir şekilde yapılıyor. İnşallah 6 Şubat’ta anahtarlar teslim edilecek. Mahallemizdeki büyük bir alan içinde de yıkılması gereken yerler var. Şehrin en güzel mahallelerinden biri olacak. Hak sahiplerinden herkes hakkını alacak” dedi.

Hacı Murat Gül, “Ebrar Siteleri gördüğümüz gibi hızla yükseliyor. Azerbaycanlıların da yaptığı yerler hızla yükseliyor tahmini bir yıla kadar insanlar evlerine yerleşecek. Rabbim herkesin yerlerine geçmesini nasip etsin” diye konuştu.
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