140 kilometre güneybatısındaki yerde! 104 yaşında o kadın Guinnes Rekorlar kitabına girdi: İfadesi şaşkına çevirdi
Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago şehrinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı: “Rüzgârlı Şehir” Chicago’dan 104 yaşındaki Dorothy Hoffner, rüzgâra karşı koyarak adını rekorlar kitabına yazdırdı...
Dorothy Hoffner, Pazar günü Chicago'nun yaklaşık 140 kilometre güneybatısındaki Ottawa'da bu etkileyici başarıya ulaşırken "Yaş sadece bir sayıdan ibarettir" dedi.
Dorothy Hoffner, bu tehlikeli sporu yapan en yaşlı kadın olarak tarihe geçti.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago şehrindeki atlayışı görenler inanmakta zorluk çekti.
Dorothy Hoffner, hazırlık alanına yürüteç ile geldi.
Uçağın merdivenlerini yardımla çıkan Birleşik Amerikalı isim, atlayış için 4 bin 100 metreye çıkılmasını bekledi.
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104 yaşındaki kadın, havada eğlenceli dakikalar geçirdi.
Hoffner böylece paraşüt ile atlayan en yaşlı kadın olarak Guinness rekorlar kitabna girdi.
Önceki rekor, 103 yaşında İsveçli bir kadına aitti.
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