Bir anda değiştirildi: O transfer ortaya çıktı!: Başladılar müjdeyi verdi gidip alacak...

Sky Sport'un geçtiği habere göre Fenerbahçe, Sunderland forması giyen Chemsdine Talbi için devrede. Al-Ittihad ile de görüşmeler yapan 21 yaşındaki Faslı futbolcunun, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu haber detayında yer aldı. Yine haberde Chemsdine Talbi'nin Al-Ittihad ile yaptığı görüşmeler nedeniyle Sunderland'in oyuncuyu UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmediği aktarıldı. 2025-26 sezonunda İngiltere Premier Lig'de 28 maça çıkıp 1564 dakika süre alan Talbi, 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı vermişti.