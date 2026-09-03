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Bir anda değiştirildi: O transfer ortaya çıktı!: Başladılar müjdeyi verdi gidip alacak...

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Bir anda değiştirildi: O transfer ortaya çıktı!: Başladılar müjdeyi verdi gidip alacak...

Fenerbahçe'de son gün transfer bombası patlayabilir.

#1
Foto - Bir anda değiştirildi: O transfer ortaya çıktı!: Başladılar müjdeyi verdi gidip alacak...

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, kanatlarda da forma giyebilen bir 10 numara istediklerini açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki ismin Chemsdine Talbi olduğu öğrenildi.

#2
Foto - Bir anda değiştirildi: O transfer ortaya çıktı!: Başladılar müjdeyi verdi gidip alacak...

Fenerbahçe'de U23'e uygun 10 numara arayışları sürüyor. Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada kanatlarda da forma giyebilen bir 10 numara transfer edebileceklerini dile getirmişti. Kamer'in ima ettiği isim ortaya çıktı.

#3
Foto - Bir anda değiştirildi: O transfer ortaya çıktı!: Başladılar müjdeyi verdi gidip alacak...

Sky Sport'un geçtiği habere göre Fenerbahçe, Sunderland forması giyen Chemsdine Talbi için devrede. Al-Ittihad ile de görüşmeler yapan 21 yaşındaki Faslı futbolcunun, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu haber detayında yer aldı. Yine haberde Chemsdine Talbi'nin Al-Ittihad ile yaptığı görüşmeler nedeniyle Sunderland'in oyuncuyu UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmediği aktarıldı. 2025-26 sezonunda İngiltere Premier Lig'de 28 maça çıkıp 1564 dakika süre alan Talbi, 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı vermişti.

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