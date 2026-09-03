Vlahovic-Oh-Semih olunca... Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yeni adresi belli oldu
Vlahovic-Oh-Semih forvet hattı sonrası İtalyan çalıştırıcı Mustafa'yı gözden çıkardı...
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Vlahovic-Oh-Semih forvet hattı sonrası İtalyan çalıştırıcı Mustafa'yı gözden çıkardı...
Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu takımdan kiralık olarak ayrılıyor. Genç golcü kariyerine bir başka Süper Lig ekibinde devam edecek.
Santrafora Dusan Vlahovic'in gelmesiyle forma şansı azalan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanıyor. 19 yaşındaki golcü, kariyerine bir başka Süper Lig ekibinde devam edecek.
A Spor'un haberine göre Samsunspor ve Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun kiralık transferi için anlaşmaya vardı. 2023 yılında a takıma yükselen Mustafa Erhan Hekimoğlu, 63 maçta 4 gol atarken 2 asist yaptı. 19 yaşındaki golcünün Beşiktaş'taki sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
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