  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Elazığ’da işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı! MasterChef Paella nasıl yapılır? İspanya'nın nefes kesen lezzeti... O bölüm İspanya rüzgarı esti İsrail ordusu çöküyor! Tanklar devre dışı, milyarlarca dolarlık borç birikti Kommagene'nin kadim kendi Perre'de çalışmalar sürüyor: Bakan Ersoy Adıyaman'da... Ormanda feci kaza: Tomruğa sıkışan işçinin 6 parmağı koptu! Balık sadece 1 saatte kapış kapış satıldı! Cumhur ünlü: Allah'a çok şükür çok bereketli sezonumuz... Gönül Dağı sürpriz 7. sezon girişi ile geliyor... Hiç kimse bunu beklemiyordu! Kazakistan'daki mezarda altın kaplamalı tören giysisi bulundu! Kazak vatandaşlar şokta ABD İran Savaşına dayanamıyor
Spor
4
Yeniakit Publisher
Vlahovic-Oh-Semih olunca... Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Vlahovic-Oh-Semih olunca... Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Vlahovic-Oh-Semih forvet hattı sonrası İtalyan çalıştırıcı Mustafa'yı gözden çıkardı...

#1
Foto - Vlahovic-Oh-Semih olunca... Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu takımdan kiralık olarak ayrılıyor. Genç golcü kariyerine bir başka Süper Lig ekibinde devam edecek.

#2
Foto - Vlahovic-Oh-Semih olunca... Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Santrafora Dusan Vlahovic'in gelmesiyle forma şansı azalan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanıyor. 19 yaşındaki golcü, kariyerine bir başka Süper Lig ekibinde devam edecek.

#3
Foto - Vlahovic-Oh-Semih olunca... Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yeni adresi belli oldu

A Spor'un haberine göre Samsunspor ve Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun kiralık transferi için anlaşmaya vardı. 2023 yılında a takıma yükselen Mustafa Erhan Hekimoğlu, 63 maçta 4 gol atarken 2 asist yaptı. 19 yaşındaki golcünün Beşiktaş'taki sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yakıt fiyatlarını eleştirmek isterken rezil oldu: Şırınga Özlem'den TOGG cahilliği
Gündem

Yakıt fiyatlarını eleştirmek isterken rezil oldu: Şırınga Özlem'den TOGG cahilliği

Yerli ve milli her adımın karşısında yer alan Sözcü TV’de yine bir cehalet örneği sergilendi. Jeopolitik nedenlerden dolayı petrol fiyatları..
100 yaşına kadar yaşamak hayal değil! Ömrü en çok uzatan besin oymuş: Gizli sırrı ortaya çıktı! Bunu yapın
Kadın - Aile

100 yaşına kadar yaşamak hayal değil! Ömrü en çok uzatan besin oymuş: Gizli sırrı ortaya çıktı! Bunu yapın

Yaşam süresi, genetik ve çevresel faktörlerle belirlenen önemli sağlık konularından biri. Uzun yaşamın sırrı da bu besinde gizli. Siyah fasu..
4 çocuk babasını vurarak öldürdüler Türk katili Belçika polisi
Avrupa

4 çocuk babasını vurarak öldürdüler Türk katili Belçika polisi

Belçika'da yaşayan 4 çocuk babası Türk vatandaşı Halit Altun'un, çocuklarını götürdüğü parkta çıkan tartışmanın ardından Belçika polisi tara..
Ünlü müzisyen, hamile eşi ile 3 yaşındaki kızı öldürüldü
Gündem

Ünlü müzisyen, hamile eşi ile 3 yaşındaki kızı öldürüldü

Meksika’nın başkenti Mexico City’de lüks bir çatı katı dairesinde korkunç bir katliam ortaya çıktı. 38 yaşındaki müzisyen ve besteci Jonatha..
Nüfusu 30 ilden daha büyük ilçe AK Parti yolunda
Siyaset

Nüfusu 30 ilden daha büyük ilçe AK Parti yolunda

Bağımsız Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay’ın 15 belediye meclis üyesiyle birlikte AK Parti’ye katılacağı ileri sürüldü. Toplu geçişin g..
Putin’den Çin’e uzanan enerji hattında sürpriz karar! Artık bu isimle anılacak
Gündem

Putin’den Çin’e uzanan enerji hattında sürpriz karar! Artık bu isimle anılacak

Rusya ile Çin arasındaki enerji ortaklığının en büyük projelerinden biri için dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Rusya Devlet Başkanı Vla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23