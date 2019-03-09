"14 yılda Anadolu Arastası’nı bitiremedi"

Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhur İttifakı AK Parti Osmangazi Belediye Başkan Adayı ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin’e destek verdi. Alinur Aktaş, rakibi Mustafa Bozbey’i Nilvak’ın aile vakfına dönüştürülmesi sebebiyle eleştirirken, "14 yıldır Anadolu Arastası yapılamadı" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yerel seçim sürecinde, hafta sonuna yoğun başladı. Sabah saatlerinde AK Parti Osmangazi Belediye Başkan Adayı ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın Osmangazi projelerini tanıttığı toplantısına katılan Aktaş, ardından da Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin’in İzmir Yolu üzerindeki seçim ofisinin açılışına katıldı. Miting tadında gerçekleştirilen açılışta konuşan Başkan Aktaş, yerel seçimlere sayılı günler kaldığını ve Bursa için canla başla çalıştıklarını, yol haritasının belli olduğunu ve somut çözümlerle adım attıklarını söyledi.

‘Cumhur İttifakı’nın bir duruş olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 16 ay önce devraldığı bayrağı yeni dönemde daha da ileriye taşımanın heyecanı içinde olduğunu vurguladı.

“20 yıl algı belediyeciliği yapıldı”

Bursa’nın yeni dönem projeleri için uzun süredir titizlikle çalıştıklarını ve ayaklarının üzerinde duran projeler hazırladıklarını anlatan Başkan Aktaş, “Benim HDP destekli CHP’li rakibim, proje lansman toplantısını Akademik Odalar’da ayın 13’ünde yapacakmış. Hadi görelim bakalım, ne anlatacaksa çok merak ediyorum. 20 yıl burada algı belediyeciliği yapıldı. Bir belediye başkanının hikayeleri olması lazım, anlattığı, başardığı projeleri olması lazım. Nilüfer, 30 yıl öncesine kadar bir belediye değildi, birkaç köy ve mahalleden ibaretti. 1989 yılında belediye teşekkül ettirildi ve 20 yıldır belediye başkanlığı yapan benim CHP’li rakibim, diyor ki “Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır”. Allah için soruyorum, daha cevap alamadım. Geçen akşam başkan yardımcıları cevap verdi, Muş-Der’de 35 km bisiklet yolu, 146 çocuk parkı yaptık. Başka da yok. İki konu söyledi. Nüfusu 500 bine yakın, rantı en yüksek, imar değeri en yüksek ilçeyi konuşuyoruz. Bursa’nın 3. büyük ilçesini konuşuyoruz. Siteler, siteler kooperatifler marifetiyle yapılıyor, içindeki yeşil alanı da otoparkı da sosyal tesisi de Ana arterlerin tamamı, orta refüjde gördüğünüz çiçeklere varana kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Altyapı komple Büyükşehir’e ait Allah aşkına soruyorum arkadaş, 20 yılda 20 tane değil, bana 10 tane proje gösterir misin? Yok, samimi söylüyorum yok. Biz onun ne yaptığını biliyoruz” diye konuştu.

“Biz belediyenin biliyorduk, aile vakfıymış”

Başkan Aktaş, Nilüfer’de bahsedilen bir ‘Anadolu Arastası’ projesinin 14 yıldır yapılmadığını söyleyerek, “Ayrıca duyduk ki, biz belediyenin vakfı biliyorduk, meğer ki aile vakfıymış. Çık bu milletin huzurunda söyle, cebinden kaç kuruş para verdin o vakıf için? Bu millet bunların hepsini değerlendiriyor, bakmayın siz onların hala algı yaptıklarına” dedi.

Nilüfer’de Necati Şahin’in çok tecrübeli bir aday olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Çok tecrübeli bir ağabeyimiz Necati Şahin, 40 yıllık mühendis. Nilüfer’i bizzat bilen, birçok organizasyonun içerisinde bulunmuş bir değerli büyüğümüz. El ele kol kola verip, Nilüfer’i de diğer ilçelerimizi de ihya edeceğiz. Ciddi projelerimiz var, kararlıyız, heyecanlıyız ama bunun için Bursa’daki tüm hemşerilerimizin oylarına talibiz” şeklinde konuştu