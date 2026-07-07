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Spor 14 yaşındaki Samsunsporlu Sıla Tunç boccede Türkiye rekorunu kırdı: 50 puan
Spor

14 yaşındaki Samsunsporlu Sıla Tunç boccede Türkiye rekorunu kırdı: 50 puan

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14 yaşındaki Samsunsporlu Sıla Tunç boccede Türkiye rekorunu kırdı: 50 puan

Samsunspor'un 14 yaşındaki sporcusu Sıla Tunç, Nevşehir'deki milli takım seçmelerinde altın nokta kategorisinde büyük bayanlar Türkiye rekorunu kırdı.

Samsunspor Bocce Takımı'nın 14 yaşındaki sporcusu Sıla Tunç, Nevşehir'de düzenlenen Bocce Petank Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde altın nokta kategorisinde 50 puana ulaştı. Genç sporcu bu skorla büyük bayanlar Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu ve adını rekor kitabına yazdırdı.

Nevşehir'de 80 sporcu kıyasıya yarıştı

Seçmeler 3-6 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 80 sporcu mindere çıktı. Milli takım kadrosu için mücadele üst düzeyde geçti.

Sıla Tunç, bu güçlü rekabetin içinden sıyrıldı. Altın nokta kategorisinde attığı toplarla farkını ortaya koydu.

Antrenör Bozdemir: "Hepimizi gururlandırdı"

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, organizasyonda üst düzey mücadelelerin yaşandığını anlattı ve genç sporcusunun başarısını öne çıkardı.

Bozdemir, "14 yaşındaki sporcumuz Sıla Tunç'un Türkiye rekoru kırması hepimizi gururlandırdı" dedi.

Geçen yılki rekoru bir puanla geride bıraktı

Bozdemir karşılaştırmayı da paylaştı. Geçen yıl Muğla'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Samsunspor Bocce Takımı sporcusu Yağmur Tosun49 puanla Türkiye rekoru kırmıştı.

Bu yıl aynı takımdan Sıla Tunç, rekoru 50 puana yükseltti. Böylece bayrağı takım arkadaşından devraldı.

Hedef: Dünya ve Avrupa'da altın madalya

Bozdemir takımın yolunu da çizdi. Samsunspor Bocce Takımı'nın hedefi dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanmak.

Genç sporcunun rekoru, bu büyük hedef için güçlü bir başlangıç oldu.

Sıla Tunç kimdir, rekoru nasıl kırdı?

Sıla Tunç kimdir? Samsunspor Bocce Takımı'nın 14 yaşındaki sporcusudur.

Rekor kaç puanla kırıldı? Altın nokta kategorisinde 50 puanla.

Hangi kategoride kırıldı? Büyük bayanlar altın nokta kategorisinde.

Nerede ve ne zaman? Nevşehir'de 3-6 Temmuz tarihlerindeki Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde.

14 yaşında Türkiye rekoru kıran Sıla Tunç, Samsunspor Bocce Takımı'nın dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki altın madalya hedefi için umut vaat ediyor.

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