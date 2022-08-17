14 yaşındaki S.A. cinayet zanlısı olarak aranıyor

Olay, dün akşam saatlerinde Bayramiç ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Aşağışapçı Mahallesinde meydana geldi. S.A., evleri bitişik olan yengesi Ülkü Akın ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. İddiaya göre tartışma sırasında evine giden S.A., pompalı tüfeği alarak psikolojik tedavi gören yengesi Ülkü Akın'a ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Cinayet, Ülkü Akın'ın bir yakınının eve gelmesi ile ortaya çıktı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, evde cinayet silahı olduğu tahmin edilen pompalı tüfeği buldu.

Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Ülkü Akının cansız bedeni Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı S.A.'nın yakalanması için jandarma çalışma başlattı. Arama çalışmalarına Roka isimli iz takip köpeği de katıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.