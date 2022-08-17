  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Soylu'dan Gaziantep açıklaması: Maksadını aştı

Camilerden yapılan anons hakkında açıklama

O ülkede başlayan yangın Türkiye sınırına dayandı! 'Yangın bir şehir büyüklüğünde'

Mustafa Karahasanoğlu ağabey Fatma Yavuz gibi tiplere yıllar önce böyle ders vermişti! 'İslam'ı kabul eden iki yüzlülük yapamaz'

Ümit Özdağ'a HÜDA PAR'dan Şeyh Said tepkisi!

Murat Yetkin'den akıllara zarar bin Selman- Esad çıkışı

Kuzey Kore'ye karşı çıkan ABD balistik füze denedi

Bodrum'da gezip, pahalılık edebiyatı yapmak.. Tam da Davutoğlu'nun ekibine yakışır!

Sosyal medyada gündem oldu! Annenin 5 yaşındaki çocuğunu okula hazırladığı video şoke etti

CHP'li Mansur Yavaş'tan Ankara'da ikamet etmeyen vatandaşlara memnuniyet anketi!
Yerel 14 yaşındaki S.A. cinayet zanlısı olarak aranıyor
Yerel

14 yaşındaki S.A. cinayet zanlısı olarak aranıyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, iddiaya göre 14 yaşındaki S.A., yengesi Ülkü Akını (60) av tüfeğiyle öldürdükten sonra kayıplara karıştı. S.A.'nın yakalanması için jandarma ekiplerinin başlattığı çalışmalara iz takip köpeği Roka da katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 04:04:00 -
14 yaşındaki S.A. cinayet zanlısı olarak aranıyor

Olay, dün akşam saatlerinde Bayramiç ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Aşağışapçı Mahallesinde meydana geldi. S.A., evleri bitişik olan yengesi Ülkü Akın ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. İddiaya göre tartışma sırasında evine giden S.A., pompalı tüfeği alarak psikolojik tedavi gören yengesi Ülkü Akın'a ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Cinayet, Ülkü Akın'ın bir yakınının eve gelmesi ile ortaya çıktı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, evde cinayet silahı olduğu tahmin edilen pompalı tüfeği buldu.

Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Ülkü Akının cansız bedeni Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı S.A.'nın yakalanması için jandarma çalışma başlattı. Arama çalışmalarına Roka isimli iz takip köpeği de katıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23