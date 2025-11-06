  • İSTANBUL
Son Haberler

Yerel 14 yaşındaki otizmli Veysel'den ses yok!
14 yaşındaki otizmli Veysel'den ses yok!

14 yaşındaki otizmli Veysel'den ses yok!

Elazığ’da dün evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen 14 yaşındaki otizmli Veysel Bilen için geniş çaplı arama başlatıldı.

Elazığ’ın Gümüşkavak Mahallesi’nde yaşayan otizmli Veysel Bilen (14)’den dün öğle saatlerinden bu yana haber alınamıyor.

 

Dün öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evden çıkan otizmli Veysel Bilen, geri dönmedi. Ailesi ve mahalleli, yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Daha önce de birkaç kez evden uzaklaştığı ve suyu sevdiği bildirilen Bilen’in bulunması için ekipler, özellikle sulama kanalları çevresi ile ormanlık alanlarda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, iz takip köpeğinin de kullanıldığı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Arama çalışmaları için özel cihaz talep edildi! Kayıp balıkçı 7 gündür aranıyor

Arama çalışmaları için özel cihaz talep edildi! Kayıp balıkçı 7 gündür aranıyor

Sır kayıp Trabzon’u alarma geçirdi! Genç iş insanından 14 gündür haber yok

Sır kayıp Trabzon’u alarma geçirdi! Genç iş insanından 14 gündür haber yok

Kayıp olarak aranıyordu! Tüfekle vurulmuş halde bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Tüfekle vurulmuş halde bulundu

