14 yaşındaki Elif silahla kendini vurdu

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - Olay, Akçadağ ilçesi Keklikpınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ortaokul 8’inci sınıf öğrencisi Elif Gültekin odasında babasının tabancasıyla oynarken, silah ateş aldı. Silah sesi üzerine Elif Gültekin’in odasına giren ailesi, Elif’i kanlar içinde yatarken buldu. Ağır yaralı olan Elif, ailesi tarafından Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Ancak, vücuduna isabet eden tek kurşunla ağır yaralanan Elif Gültekin burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elif Gültekin'in cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Elif’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, cenazesinin otopsi sonrasında yakınlarına teslim edileceği belirtildi.