14 yaşındaki Efe için umutlu bekleyiş sürüyor

Olay, geçen 19 Ekim Cuma günü, Milas'taki özel bir lisede meydana geldi. 1'inci sınıf öğrencisi Muhammet Efe Kocabaş, iddiaya göre, sınıfta bir grup arkadaşı tarafından oyun amaçlı havaya atıldı. Ancak arkadaşları Muhammet Efe'yi tutamadı. Başının üzerine düşen Muhammet Efe, ağır yaralandı. Okul yöneticilerinin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Muhammet Efe'yi, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Milas 75'inci Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Muhammet Efe Kocabaş, daha sonra İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Durumunun iyiye gittiği öğrenilen Muhammet Efe'nin yoğun bakım servisindeki tedavisinin sürdüğü, umutlu bekleyişin devam ettiği belirtildi.