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Gündem 14 yaşındaki çocuk, arkadaşını bıçakladı! Sebebi 'yok artık' dedirtti!
Gündem

14 yaşındaki çocuk, arkadaşını bıçakladı! Sebebi 'yok artık' dedirtti!

Aksaray’da sigara yüzünden çıkan tartışmada bir çocuğu bıçakla ağır yaralayan 14 yaşındaki şüpheli çocuk, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 10:11:00 -
14 yaşındaki çocuk, arkadaşını bıçakladı! Sebebi 'yok artık' dedirtti!

Olay, 2 gün önce Aksaray'ın Hamidiye Mahallesi 757 sokakta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Sigara yüzünden çıkan tartışmada bir çocuğu bıçakla ağır yaralayan 14 yaşındaki şüpheli çocuk, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, parkta vakit geçiren M.U. (14) isimli çocuk, parkta bulunan M.E.Ö.’den (14) sigara istedi. Kendisine sigara vermeyi reddeden arkadaşıyla tartışan çocuk yanında bulundurduğu bıçakla kavga ettiği M.E.Ö’yü sağ bacağından bıçakladı.

Çocuğun durumu ağır!

Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cezaevine nakledildi

Suç aleti bıçakla birlikte yakalanan çocuk tutuklanarak Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevine gönderildi.

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