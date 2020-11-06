14 yaşındaki astım hastası çocuk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Sakarya'da yeni tip koronavirüse yakalanan 14 yaşındaki astım hastası Semir Şair, hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde, astım hastası Semir Şair, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde astım-bronşit hastası Semir Şair, geçen hafta pazartesi günü rahatsızlanınca Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Şair, tedaviye alındı.
Semir Şair, 3 gün sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Semir Şair, Değirmendere Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.