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14 yaş altı çocuklar park ve sahillerde eğlendi

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:21:11 -
14 yaş altı çocuklar park ve sahillerde eğlendi

SAMSUN (AA) - Karadeniz Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, 4 saatlik serbestlikle bir hafta aradan sonra yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Samsun'da saat 11.00'den itibaren aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, kentteki parkları, yeşil alanları ve sahil yolunu doldurdu. Park ve yeşil alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oyunlar oynayan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Atakum sahilinde eğlenen çocukları ebeveynleri de cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Polis ekipleri maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan aileleri uyardı.

Çankırı'da, sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, bir hafta aradan sonra yeniden dışarıya çıktı.

Aileleriyle tedbirlere uyarak evlerinden ayrılan çocuklar, kentteki parkları doldururken bazıları da sokaklarda bisiklet sürdü.

Sinop'ta da 14 yaş altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile dışarıya çıktı.

Çocuklar, Barış Manço Parkı'nda gönüllerince vakit geçirdi. Emniyet güçleri, maske kullanımı ve sosyal mesafe konularında ailelerine uyarılarda bulundu.

Kastamonu'da aileleriyle evlerinden ayrılan çocuklar, Cumhuriyet ve Nasrullah meydanları ile parklarda zaman geçirdi.


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