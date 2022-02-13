14 Şubat hangi illerde okullar tatil oldu? Yarın okullar tatil mi?
Hangi illerde okullar tatil 14 Şubat Pazartesi| Geçtiğimiz hafta yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altındaydı. Kar yağışı sebebiyle pek çok il ve ilçede okullar tatil edildi. Bu sebeple öğrenciler yeni haftayla birlikte hangi illerde okulların kar sebebiyle tatil olduğunu araştırıyor. Yarın okullar tatil mi?
Geçtiğimiz hafta yurdun büyük bölümü beyaz örtüye büründü. Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı illerde okullar tatil edildi. Peki, yarın kar yağışı var mı hangi illerde okullar tatil?
14 Şubat hangi illerde okullar tatil oldu? Yarın okullar tatil mi?
11 Ocak Cuma günü Aksaray, Konya, Niğde, Erzincan, Karaman, Kayseri, Hakkari, Van, Iğdır'da kar yağışı sebebiyle eğitime ara verildi. 14 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olduğuna yönelik şimdilik bir açıklama yapılmadı. Haftanın ilk gününde Bingöl ve Muş'ta kar yağışı bekleniyor. Okulların tatil edildiğine dair bir açıklama gelirse haberlerimizde yer vereceğiz.