14 sene önce yerleşti, adada ondan başka yaşayan yok! Keban Baraj Gölü havzasının ortasında bulunan bir adaya yerleşip 14 yılda diktiği 3 bin 500 fidan ile renk veren ve gerçek bir "Robinson Crusoe" hikayesini ortaya koyan 80 yaşındaki Ziya Abay'ın ilk misafiri Vali Çetin Oktay Kaldırım oldu.

Eskişehir'de eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesine dönen 80 yaşındaki Ziya Abay, Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü havzasında kalan bir adayı keşfederek yerleşmesiyle Türkiye'de gündem oldu. Yerleştiği adaya 3 bin 500 fidan diken, yaptığı sulama havuzu ile fidanları büyütüp adayı ayrı bir görüntüye kavuşturup barakasında yaşayan Ziya Abay, örnek çalışmasıyla gündeme gelmesinin ardından ilk misafirlerini protokol düzeyinde ağırladı.

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