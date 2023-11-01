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Ekonomi 14 milyon ekmek çöpe atılıyor
Ekonomi

14 milyon ekmek çöpe atılıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-01 12:46:00 - 2023-11-01 12:46:56
14 milyon ekmek çöpe atılıyor

UNEP raporuna göre Türkiye, 214 ülke arasında en fazla gıda israfının yaşandığı 15'inci ülke konumunda. Bilinci artırmak için ise gıda okuryazarlığının devreye girmesi önem kazanıyor.

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Başkanı Kaan Sidar, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’nde gıda israfı başta olmak üzere ihtiyaç fazlası tüketime dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gıdanın geleceği için tasarrufun her alanda zaruri olduğunun altını çizen Sidar, “Türkiye’de günde 14 milyon ekmek çöpe atılıyor ve ekmek israfıyla birlikte 2 milyon 500 bin metreküp su kaybı yaşanıyor. Tasarruf ve verimli tüketim ilkelerini önce bireysel sonra da toplumsal fayda odağında benimsememiz gerek” dedi.

İsrafta 15. sıradayız

UNEP raporuna göre Türkiye’nin 214 ülke arasında en fazla gıda israfının yaşandığı 15. ülke olduğunu belirten Sidar, çöplerdeki atık miktarının yüzde 52’sini gıdanın oluşturduğunu aktardı. Bireysel tüketimde ihtiyaç fazlası alıma dikkat çeken Sidar, “Milyonlarca insan açlık çekerken bir o kadar insan da obezite sınırında yaşıyor. Gıda israfı ise tüm israf kalemleri arasında en yüksek değerlere sahip. Ülkemizde de günde 14 milyon ekmek çöpe atılıyor. Bir gıda ürününün çöpe gitmesi, tarımsal üretimde kullanılan su başta olmak üzere, o ürünün sofraya gelene kadar geçtiği bütün aşamaların boşa gittiği anlamına geliyor. Çöpe atılan herhangi bir ürünü üretmek, lojistiğini sağlamak, rafta veya soğutucuda sergilemek için yaptığınız her şey o ürünle birlikte çöpe gitmiş oluyor. Bu Dünya’ya yapılan çok büyük bir haksızlık “ dedi.

Gıda okur-yazarlığı artmalı

TÜGİS Başkanı Sidar, 2020 yılında Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye’de her yıl yaklaşık 26 milyon ton gıda israfı yapıldığını aktardı. İsrafın sadece evde değil, tarladan tüketiciye ulaşana kadar da gerçekleştiğini aktaran Sidar, “Marketlerde kapağı açık bırakılan soğutucular dahi israfa yol açıyor. Tüketicinin gıda okur-yazarlığını artırarak bilinçli tüketim alışkanlıklarını her adımda uygulaması gerekiyor. Tasarruflu olmak artık bir zorunluluk. İklim krizinin ve kuraklığın etkilerinin her geçen gün arttığı bir çağda başka bir seçenek yok“ dedi.

İsrafın yüzde 61’i evlerde

Dünya Tasarruf Günü’nde tüketicilerle önerilerini de paylaşırken Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Gıda İsrafı Endeksi raporuna göre israfın yüzde 61’inin evlerde yapıldığını aktaran Sidar, “Evdeki kişi ve tüketim ortalamasına göre alışveriş yapmak çok önemli. Etiket kontrolü yaparak alışveriş, taze ürünlerin uygun koşullarda saklanması, haftalık veya aylık mutfak planlaması yapılması, ürünlerin temizlenirken fazla su tüketilmemesi, ambalajlı ve güvenli gıda ürünlerinin tercih edilmesi hayati önem arz ediyor." dedi.

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