14 Mayıs'tan önce AK Parti'ye gönül verenlere tehditler savuruyordu! Şirin Payzın karalar bağladı

Payzın, Halk TV canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu gün serbest bırakma vaadinde bulunduğu terör sevici Selahattin Demirtaş'a yönelik halkın öfkesini hedef aldı.

Payzın, "Külliyede Demirtaş’a atılan idam sloganları çok üzücü." dedi.

Şirin Payzın 14 Mayıs'a giden süreçte, AK Parti seçmenini trollükle suçlayıp, şu tehdidi savurmuştu:

Son 2 ayınız var. Troller için de hazin durum .. Son 2 ay.. Sonra uğraş dur.. Ben aslında para için yaptım de.. Ailem CHP'li vallahi billahi diye anlat.. İsim benzerliği, hesabımı çalmışlar falan .. Zor yani..



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