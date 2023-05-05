14 Mayıs öncesi yurt dışında kaç seçmen oy kullandı? YSK son verileri açıkladı
14 Mayıs seçimlerine 10 günden az bir süre kala, yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı açıklandı. YSK tarafından yapılan açıklamada 1 milyon 227 bin 230 seçmenin oy verdiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 227 bin 230 oldu.
Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında yurt dışında 1 milyon 139 bin 556, gümrüklerde ise 87 bin 674 seçmen oy kullandı.
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.