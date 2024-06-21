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Yerel 14 ilde kurban dolandırıcılarına operasyon
Yerel

14 ilde kurban dolandırıcılarına operasyon

Yeniakit Publisher
2024-06-21 20:34:00 -
14 ilde kurban dolandırıcılarına operasyon

Erzincan merkezli 14 ilde eşzamanlı olarak nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. 8 şahıs yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik yürütülen Erzincan merkezli toplam 14 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda; Kurban Bayramın öncesinde özellikle kurbanlık hayvan satışı yapan vatandaşları hedef alan şüphelilerin Erzincan ili başta olmak üzere 14 farklı ilde, vatandaşları kurbanlık satın alma vaadi ile dolandırdıkları, bu şekilde 72 büyükbaş, 525 küçükbaş hayvanın suça konu edildiği, şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden ilan vererek kapora dolandırıcılığı yaptıkları, ayrıca şüpheli şahısların 51 farklı olayda 59 müşteki şahsa karşı bahse konu nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edildi.

8 şüpheli şahsa ait Erzincan il merkezinde 12 farklı adreste 120 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Farklı şahıslar adına düzenlenen 26 senet, 2 adet alacak verecek defteri olarak değerlendirilen defterler, 96 adet boş senet, 10 adet muhtelif doküman, 48 tanesi küpesiz, 65 tanesi küpeli toplam 113 tane küçükbaş hayvan, 14 tanesi küpeli, 20 tanesi küpesiz toplam 34 tane büyükbaş hayvan ele geçirildi. 

Yapılan operasyonda neticesinde; 6 şahıs Erzincan ilinde, 2 şahıs Antalya ve Trabzon illerinde, yakalanarak gözaltına alındı. 6 şahıs tutuklanırken, 2 şüpheli şahsın işlemleri adli makamlarca devam ediyor.

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