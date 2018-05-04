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14 ilde geniş çaplı FETÖ operasyonu! 53 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda 53 kişi göz altına alındı.

04 Mayıs 2018 Cuma 17:44
14 ilde geniş çaplı FETÖ operasyonu! 53 gözaltı

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ\PDY yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 65 askeri personele, ‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma’ suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

14 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON

Bu sabah saatlerinde Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Bursa, Balıkesir, Aydın, Ordu, Kırıkkale, Samsun, Eskişehir, Bartın ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda, 2 muvazzaf binbaşı, 1 ihraç yüzbaşı, 2 muvazzaf üsteğmen, 2’si muvazzaf 4 teğmen ve 34’ü muvazzaf 44 astsubay toplam 53 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Firar olan 12 şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 17:44
  1. Bartın
  2. Kırıkkale
  3. Samsun
  4. Ordu
  5. Muğla
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Mersin
  9. Eskişehir
  10. Bursa
  11. Balıkesir
  12. Aydın
  13. Ankara
  14. Kocaeli
  15. istanbul
  16. ankara
  17. fetö operasyonu

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